Tiny gunt kansarme bomen een tweede ronde: 'Alles beter dan weggooien'

Tiny Vermeer uit Haaren is misschien wel de grootste bomenliefhebber van Brabant. Samen met haar man haalt ze op verschillende plekken kleine kansarme boompjes op die in de weg staan. Zondagmorgen konden mensen deze bij haar thuis ophalen om ze een nieuw thuis te geven.

Het is net iets over tien uur als de eerste mensen bij Tiny in de tuin staan. Ondanks het minder goede weer komen ze toch boompjes ophalen. “Wij komen bomen uitkiezen. We krijgen een Spaanse aak, een sering, een vlier en nog een. Al weet ik die niet meer”, lacht Asya van Alst. Samen met haar man heeft Asya een grote tuin in Oisterwijk. “En daar kunnen nog wat bomen en planten bij. Mijn vriend had dit initiatief gevonden en dat vonden wij erg mooi.”

"We noemen het ook wel 'eco fitness'"

Sinds een jaar of vier heeft Tiny samen met haar man al zo’n duizenden bomen een andere bestemming gegeven. “Wij halen de boompjes op waar mensen er last van hebben, omdat het er te veel zijn bijvoorbeeld. Die staan te verpieteren of ze staan in de weg.” Om te voorkomen dat ze weggemaaid of weggegooid worden, gaat Tiny de bomen dan ophalen. “Wij komen dan met ons team van vrijwilligers ze uit de grond halen. Het is erg gezellig en je bent in beweging. We noemen het ook wel ecofitness.” “Met de schop halen we de kleine boompjes uit de grond”, vertelt Tiny. “De meeste bomen worden meteen meegenomen en krijgen direct een nieuwe plek. Alles wat overblijft neem ik mee naar mijn tuin. Daar kunnen ze de grond in tot iemand ze wil hebben.”

"We hebben het er maar druk mee."

Meestal staan ze maar kort bij Tiny, want de vraag naar de boompjes is groot. “We hebben het er maar druk mee. Er komen vandaag ook veel mensen op deze weggeefdag. Dat is alleen maar fijn. Hoe eerder ze ergens de grond in gaan, hoe beter het is.” In haar hand heeft ze een natgeregend schriftje. Daarin houdt Tiny bij wie er komt en wat ze op komen halen. Jan Blonk en Peter Hoenderkamp zijn de laatste. Zij mogen de restjes meenemen. “En dat is een fantastische opbrengst”, vertelt Jan.

"We zijn er erg blij mee."

Samen met Peter heeft hij net buiten Tilburg een tuin van meerdere hectaren. “De populieren die er stonden zijn op, dus moesten er veel nieuwe bomen bij. Dit is de nieuwe aanwinst en daar zijn we erg blij mee.” De boompjes gaan niet in een aanhangwagen, maar achter in de auto. “Het zijn allemaal kleine boompjes, dus dat past wel achterin. Maar ja, nu is de wagen wel wat smerig. Maar goed, dat wordt wel weer schoon”, lacht Peter.

Tiny en haar man hebben het er maar druk mee (foto: Tom Berkers)