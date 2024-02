Mathieu van der Poel onbedreigd naar zesde wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel heeft zondag in het Tsjechische Tábor zijn zesde wereldtitel in het veldrijden gepakt. De renner uit Hoogerheide begon als topfavoriet aan de wedstrijd. Hij won het WK negen jaar geleden in dezelfde plaats voor het eerst.

Van der Poel nam meteen in het begin de leiding op het zware parcours, samen met de Belg Niels Vandeputte. De Nederlander Joris Nieuwenhuis voegde zich bij het duo en al snel losten ze de Belg. Nieuwenhuis was de enige die Van der Poel op een paar seconden kon volgen. Na de eerste ronde van bijna 3,5 kilometer had Van der Poel een voorsprong van acht seconden. Het gat met het peloton bedroeg toen 20 seconden. Dat werd verder uitgebouwd en hoewel Nieuwenhuis knap in het spoor bleef van Van der Poel, kon hij zijn landgenoot niet verder naderen. Aan de meet bedroeg de voorsprong van Van der Poel ruim een halve minuut op Nieuwenhuis, die het zilver pakte. De Belg Michael Van Thourenhout finishte als derde.