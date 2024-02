112-nieuws: kop-staartbotsing op A2 Maarheeze • man met duizenden euro's

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06.49 kop-staartbotsing op A2 Maarheeze De linkerrijstrook van de A2 van Maastricht richting Eindhoven was van halfzeven tot kwart over zeven vanochtend afgesloten bij Maarheeze na een ongeluk. Een bestelbus botste daaro achterop een auto. Dit gebeurde vlak voor verzorgingsplaats Groote Bleek. De afsluiting leidde op het hoogtepunt tot een dertien kilometer lange file vanaf Nederweert, goed voor een klein uur vertraging. Om halfacht was de vertraging afgenomen tot ruim een halfuur. De kop-staartbotsing leidde tot een kilometerslange file vanuit Limburg (foto: WdG/SQ Vision). De kop-staartbotsing vond plaats op de A2 bij Maarheeze (foto: WdG/SQ Vision).

05.42 Fransman aangehouden met duizenden euro's contant geld Een Fransman is afgelopen nacht aangehouden door de Bredase politie, op verdenking van witwassen. De auto waarin hij zat, viel agenten op omdat die reed met tijdelijke kentekenplaten. De Fransman bleek onder invloed van verdovende middelen. Hij had ruim zesduizend euro contant geld bij zich. Hij kon niet uitleggen hoe hij daaraan kwam. Daarop is dat geld in beslag genomen. De Fransman had ruim zesduizend euro aan contant geld bij zich (foto: Instagram politie Markdal).

05.14 Auto botst op vangrail A58 Een automobilist is afgelopen nacht met zijn auto tegen de vangrail gereden op de A58 bij Etten-Leur. Dit gebeurde rond halfdrie. De auto raakte hierbij zwaar beschadigd, evenals de vangrail. De bestuurder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Auto zwaar beschadigd na de botsing op de A58 bij Etten-Leur (foto: Instagram Geel op de weg).