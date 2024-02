112-nieuws: vrachtwagen verliest trailer • politiecontrole Cuijk

16.20

Een vrachtwagenchauffeur is dinsdagmiddag zijn trailer met 25 pallets cola verloren toen hij het terrein van Coca-Cola in Dongen verliet. Nadat de trailer in het maken van een bocht was losgeschoten, belandde de trailer in de berm bij een bushalte.

Door het ongeluk is de weg al een aantal uur moeilijk bereikbaar doordat een rijrichting is afgesloten. Handhaving van gemeente Dongen is opgeroepen om het verkeer in goede banen te leiden. De trailer raakte zwaar beschadigd, maar de pallets cola zijn wonder boven wonder overeind blijven staan. Hoe het kan dat de vrachtwagenchauffeur zijn trailer verloor, wordt nog onderzocht.