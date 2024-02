Arna wordt bestraald tijdens carnaval: ‘Ben er voor het eerst niet bij'

Voor het eerst sinds haar jeugd is de 61-jarige Arna van Zandvoort uit Nuland er deze carnaval niet bij. Vorig jaar stond ze nog nietsvermoedend te hossen, maar sinds september weet ze dat ze een hersentumor heeft. Na vier zware operaties begint in de week van carnaval haar bestralingstraject. “Een jaar geleden dacht ik nog dat ik er gewoon weer bij zou zijn met de carnaval”, zegt ze.

Naar de optocht kijken, feesten met een grote groep vrienden en meezingen met carnavalskrakers. Zo zag de carnaval van Arna er jarenlang uit. De geboren en getogen Nulandse is een carnavalsvierder in hart en nieren. “Mijn ouders namen mij al in de kinderwagen mee naar de kroeg”, zegt ze met een lach. "Sindsdien heb ik geen enkele carnaval gemist."

Als kind bouwde Arna praalwagens om mee te doen met de optocht en ze ging naar alle carnavalsactiviteiten in het dorp. Toen ze ouder werd, was de Nulandse vanaf de donderdag voor carnaval tot en met dinsdag in het café te vinden. "Ik kan niet uitleggen wat ik zó leuk vind aan carnaval. Het feest is gewoon zo gezellig en ik doe altijd lekker gek mee."

Maar voor het eerst in haar leven blijft Arna dit jaar thuis. In september kreeg ze te horen dat ze een hersentumor heeft. “Mijn carnaval bestaat dit jaar uit bestralingen en thuis op de bank uitrusten. Ik wil wel proberen om heel even naar de kinderoptocht te gaan, want mijn kleinkinderen doen mee. Maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken.”