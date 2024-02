Dorpsjeugd viert carnaval in de grote stad: 'Ze komen wel weer terug'

In Waoterrijk doen ze hun stinkende best om een mooi carnaval neer te zetten. Kosten noch moeite worden gespaard. Toch trekken de jongeren uit Nuland massaal naar Oeteldonk. Minister van Jeugdzaoken Harold van Nistelrooij maakt zich er niet druk om: ”Ze komen allemaal weer terug”. En dat geldt ook voor zijn eigen dochter Yanniek.

Harold en Yanniek zijn samen in gemeenschapshuis De Meent, waar in Nuland het openbare carnaval gevierd wordt. Harold is al weken druk met de voorbereidingen. Deze donderdag wordt het gemeenschapshuis in blauw-geel gehuld. Zijn 18-jarige dochter Yanniek komt even kijken en heeft haar Oeteldonkse carnavalskostuum aan met de herkenbare rood-wit-gele sjaal. Donderdagavond begint ze aan haar eerste carnavalsavond. Niet in Nuland maar in de Korte Putstraat in Den Bosch.

“Kinderen moeten hun vleugels uitslaan"

Yanniek: ”Ik ga naar Oeteldonk omdat daar gewoon veel jeugd is. Ook uit Breda, waar ik studeer. Ik vind het leuk om carnaval te vieren met anderen. Ik wil ook even verder kijken dan alleen Nuland.” Haar vader Harold maakt zich er helemaal niet druk over dat zijn dochter naar Oeteldonk gaat. Hij doet ook geen moeite om zijn dochter hier te houden met carnaval. “Ook al zou ik het willen, dan zou het toch niet lukken. Het is normaal dat ze op een gegeven moment hun eigen weg gaan met carnaval. Kinderen moeten hun vleugels uitslaan, hun eigen weg zoeken. Ze gaan ook niet voor altijd met papa en mama op vakantie. Da’s heel normaal. En we zien de meesten ook weer terugkomen als ze ouder zijn. Ze zijn altijd welkom.” Dat ziet Yanniek ook wel. Het Oeteldonkse carnaval is voor de jongeren, vindt ze: “Ik denk dat als ik eenmaal ouder ben, wel weer terugkom naar Nuland. Nu viert ze alle dagen carnaval in Den Bosch. Alleen voor de optocht in Nuland maakt ze een uitzondering. "Ik vind de optocht altijd wel gezellig. Die sla ik niet over, daar ben ik op zondag altijd bij." Dan verruilt Yanniek ook haar Oeteldonkse kleuren voor het blauw-geel van Waoterrijk: "Je wordt toch een beetje raar aangekeken als je hier in Nuland met rood-wit-geel loopt met carnaval."

"Wij doen er heel veel aan om carnaval in Nuland levendig te houden"