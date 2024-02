Vader Abraham krijgt met carnaval een opblaasbeeld op Grote Markt in Breda

Ze missen hem nog enorm in Breda: Vader Abraham. De bekende liedjesschrijver die 8 november 2022 overleed, krijgt daarom tijdens carnaval een plek op de Grote Markt. Restauranthouder Viktor Rietveld zet vanaf vrijdag een 3,5 meter hoge, opblaasbare Abraham-pop voor zijn zaak. Dat mag eigenlijk niet, maar zo wil hij laten zien dat er snel een standbeeld voor de beroemde Bredanaar moet komen.

“Waanzin”, zegt Rietveld over het feit dat er nog altijd geen tastbaar eerbetoon aan Pierre Kartner is in zijn stad. Er wordt al bijna anderhalf jaar over ‘nagedacht’, maar er gebeurt weinig. “Verschillende partijen hebben het al geopperd en als zijn familie het ermee eens is, wordt het nu echt tijd." “Ik wil een statement maken”, vervolgt de eigenaar van Gauchos op de Grote Markt. “Met deze metershoge pop laat ik zien hoe mooi een standbeeld van Vader Abraham kan zijn. En een carnaval zonder hem is sowieso ondenkbaar.”

"Ook nu met de hit ' Engelbewaarder' komt Pierre Kartner weer tevoorschijn."

“Vader Abraham is een Bredaas icoon en deze aimabele man heeft wereldwijd hits geschreven”, legt Rietveld nog maar eens uit. “Heeft zich altijd miskend gevoeld, maar je ziet nu weer met de hit ‘Engelbewaarder’ dat Pierre Kartner iedere keer weer tevoorschijn komt. Hij schreef dat nummer namelijk. En iedereen kent natuurlijk het 'Smurfenlied' en 'Het kleine café aan de haven'. Hij verdient gewoon een standbeeld.” Groot voorbeeld voor Rietveld is het drie meter hoge standbeeld van Domenico Modugno in het Italiaanse Polignano a Mare. Hij zong het overal bekende ‘Volare’. “Ik ben daar zelf geweest en zag hoe volle bussen met Chinezen stoppen er op de boulevard stopten. Ik weet ook zeker dat dit ook in Breda ongekende trekpleister wordt. Als standbeeld zie ik dat karakteristieke gezicht, het brilletje, de baard en bolhoed voor me.”

"Ik hoop dat ik mensen hiermee wakker ga schudden."