Zo beleefde Brabant de carnavalszaterdag

De tweede dag van carnaval was een prachtige dag met temperaturen ruim boven de tien graden. Overal in de provincie werd carnaval gevierd. Hieronder een greep uit alle gebeurtenissen in Brabant.

Grote optochten in Lampegat en Tullepetaonestad

De eerste tientallen optochten zijn inmiddels achter de rug. In Lampegat (Eindhoven) en Tullepetaonestad (Roosendaal) waren de grootste optochten. Die in Lampegat werd live uitgezonden door Omroep Brabant. Die in Roosendaal komt zondag om 11.30 uur op televisie. Hieronder zie je vast een impressie van beide .

Last van een kater?

Het je last van een kater, dan is dit recept misschien wat voor jou! Succes niet gegarandeerd…

Wachten op privacy instellingen...

Het Fijnfisjenie café is weer begonnen

In Roeptoetgat is zaterdag natuurlijk ook het Fijnfisjenie Café van start gegaan. In een bomvol café trapten Jordy en Christel zaterdagmiddag af. Tot en met dinsdag zijn ze ’s middags en ’s avonds te zien en bouwen ze dagelijks een feestje samen met diverse carnavalsartiesten en alle bezoekers.

Ontbijt op bed

Mandy Runs uit Striepersgat (Valkenswaard) kreeg een wel heel lekker ontbijtje op de eerste carnavalsochtend. “Wat een verwennerij”, schrijft ze op Instagram.

Wachten op privacy instellingen...

Drie generaties wagenbouwers

Arnold de Graauw (79) is een trotse opa. Zaterdagmorgen was hij al vroeg aanwezig voor de optocht in D’n Haaykaant (Raamsdonk) om zijn kleinzoons aan het werk te zien. Opa mag niet helpen en hoeft alleen maar te kijken. ”Nee, opa. Dat kunnen we zelf wel”, zeggen ze dan. Want na opa Arnold en zoon Theo (52) hebben vier kleinzoons het stokje overgenomen. Nu zijn zij de wagenbouwers van de familie en dat maakt opa Arnold enorm trots. “Dat deze jonge gasten op deze manier dit soort dingen kunnen maken, onvoorstelbaar. Ik weet hoe moeilijk dit is.”

Winnaars Kies je Kraker hebben kort nachtje

De leden van CV De Weggooiers hebben de winst van Kies je Kraker flink gevierd. Vrijdagmiddag won de Oosterhoutse carnavalsclub de absolute hoofdprijs tijdens 3 Uurkes Vurraf in Eindhoven met hun nummer ‘Nog un likkie!’. “Het is niet laat geworden, maar heel vroeg”, vertelt Loek van Gastel, een van de dertien leden van De Weggooiers zaterdagmorgen op Omroep Brabant radio. “Om zeven uur lag ik in bed en om tien uur belden jullie”, lacht hij. “Drie uurkes slaap achteraf, haha.”

Brabants Buske nagemaakt in Peeënrijk

In Peeënrijk (Dongen) hebben creatievelingen het Brabants Buske van Omroep Brabant nagemaakt. Hannelore Struijs en Roxanne Hazenberg reden zaterdag in het echte buske de ‘look a like’ tegemoet en waren aangenaam verrast. Het ‘invalbuske’ rijdt zondag mee in de optocht door Peeënrijk. Onderweg worden natuurlijk interviews afgenomen, zoals bij het echte Buske.

Hoe overleef je carnaval?

Veel drinken, weinig drinken? Wat moet je eten? We vroegen het op straat:

Bomvolle straten en pleinen in Kielegat

In Kielegat (Breda) is carnaval vrijdag meteen flink van start gegaan. De straten, pleinen en cafés puilden uit.

Wachten op privacy instellingen...

Grens tussen Krabberdonk en Birrekoal

De grens tussen Krabberdonk (Den Dungen) en Birrekoal (Berlicum) is zaterdag voor eens en voor altijd vastgesteld. En die grens ligt nu midden op de Bluumkesbrug tussen de twee dorpen. Met een korte ceremonie werd de grens midden op de fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart zaterdagmorgen onthuld. Beide prinsen en adjudanten trokken een doek weg en maakten zo de nieuwe grens officieel. De grens tussen beide dorpen was jaren veel te grillig, vond men. Grensconflict of grensoverschrijdend was het niet, maar toch moest er hoognodig een duidelijke scheiding komen tussen de twee carnavalsgebieden.