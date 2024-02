Had Marlon B. dood van Silvana gepland of niet? Kan jaren celstraf schelen

Dat Marlon B. (42) jarenlang de gevangenis in gaat voor de dood van zijn ex, staat wel vast. Maar, het maakt nogal verschil of hij donderdag wordt veroordeeld voor moord op zijn ex Silvana Heber of voor doodslag. Ofwel, heeft hij haar dood van tevoren bedacht of is zij in een opwelling om het leven gebracht?

Heeft Marlon B. nu echt last van geheugenverlies of komt het hem wel goed uit? Precies de nacht van 18 tot 19 november 2022 kan hij zich niet meer herinneren. En precies die nacht werd zijn ex Silvana gewurgd in hun huis in Hoogeloon en gedumpt in een graf in het buitengebied tussen Vessem en Veldhoven.

En dus kon B. tijdens de zitting in de rechtbank van Den Bosch, twee weken geleden, op alle lastige vragen antwoorden dat hij het helaas écht niet meer wist. Maar, hij zag ook wel in dat alle aanwijzingen in het dossier naar hem wijzen. “Dat zie ik ook, ja”, zo gaf hij toe. “Ik moet het wel gedaan hebben.”

En daarmee sturen Marlon B. en zijn advocaat aan op een plotselinge, niet geplande dood van Silvana. Justitie eiste 24 jaar cel voor moord, maar als niet bewezen kan worden dat hij de dood van zijn ex heeft gepland, zal dat een hoop jaren in de cel schelen.

Maar, justitie heeft een bekentenis van Marlon B. niet per se nodig om hem veroordeeld te krijgen voor moord met voorbedachten rade. Marlon B. bezocht de plek van het graf aan de Half Mijl in Vessem zes tot zeven keer voor de dood van Silvana. Telkens liet hij zijn telefoon thuis, maar wat hij niet doorhad was dat het Panasonic audiosysteem in zijn auto ook gps-gegevens opsloeg.

En zo kwam justitie erachter dat Marlon wel erg vaak op die ene plek in het buitengebied van Vessem is geweest. Bovendien zag een vrouw, die daar vaak haar hond uitlaat, dagen voor de moord een blauw zeil liggen. En een zelfde blauwe zeil lag later op Silvana in het graf met een tissue erop met Marlons dna.

Op zaterdagochtend 19 november 2022 stond Marlons Mercedes nog geen twintig minuten aan de Half Mijl in Vessem. Veel te kort om een graf van meer dan een meter diep te graven en weer dicht te gooien. Dat zijn dertien kruiwagens zand, had de officier van justitie berekend.

Marlon ontkent dat er opzet in het spel was. Hij zegt dat hij vrede had dat de relatie met Silvana uit was en dat zij die zaterdag uit huis zou gaan. Maar, volgens justitie kon hij het niet verkroppen en blijkt uit contacten van Silvana met anderen dat ze bang was voor Marlon.

Donderdag doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak in deze zaak. Dan wordt duidelijk of Marlon B. wordt veroordeeld voor een geplande moord op zijn ex.

Zo plande Marlon B. de moord op zijn ex Silvana: