Vrouw (90) op fiets overlijdt na botsing met auto

Een 90-jarige vrouw uit Hoogeloon is overleden nadat ze vanochtend rond elf uur betrokken raakte bij een ongeluk. Op de oversteekplaats aan De Gagelvelden in Casteren kwam ze op haar fiets in botsing met een auto.

De vrouw werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze overleden. De bestuurder van de auto is een 67-jarige man uit Bladel. Hij is meegenomen naar het bureau voor nader onderzoek .