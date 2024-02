Man stalkt en bedreigt twee exen en komt goed weg met taakstraf

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zou je denken. Maar, dat geldt blijkbaar niet voor de 38-jarige Carlos A. uit Rotterdam. Hij stalkte zijn ex uit Dinteloord maandenlang met de meest vreselijke berichten. Maar, zo bleek woensdag in de rechtbank in Breda, dat deed hij een paar jaar geleden ook al bij een eerdere ex.

‘Heb machinegeweer gekocht, laat je hulptroepen maar komen’, ‘gaat fout zo, je blijft negeren, ben om de hoek’ en ‘als er iemand ligt hè, knal hem door zijn kop dus wees gewaarschuwd’. Allemaal dreigementen van Carlos A. aan zijn ex-vriendin uit Dinteloord. Het dossier van maar liefst 650 pagina’s staat vol met dit soort bedreigingen.

De twee hadden zo’n 2,5 jaar een relatie, maar toen de Dinteloordse de relatie in mei vorig jaar verbrak, pikte Carlos dat niet. Hij belde haar in de maanden daarna tientallen tot honderden keren op, vooral ’s avonds en ’s nachts, hij stuurde smekende, dan wel dreigende berichten via social media, maakte valse accounts aan, belde haar buurvrouw. Ook sneed hij haar af in de auto en dreigde haar hond mee te nemen.

Dit allemaal omdat hij het niet kon verkroppen dat zij hem niet meer wilde. Van een waarschuwing van de politie trok hij zich niks aan en ook niet van de vele aangiftes van zijn ex. ‘Ik hou van je en ik wil dat je met me praat’, zo herhaalde Carlos steeds in allerlei variaties.

Acute stressstoornis

De vrouw uit Dinteloord hield een acute stressstoornis over aan alle ellende met haar ex, zo is vastgesteld. Ze durfde een tijd lang niet over straat en kon pas weer in haar eigen huis wonen toen daar camera’s waren opgehangen.

De politierechter kon alleen maar met zijn hoofd schudden over zoveel verbaal geweld. Zeker omdat Carlos A. dit in 2020 ook al bij de moeder van zijn zoontje heeft gedaan, toen die de relatie verbrak. Of het nu komt door de scheiding van zijn ouders toen hij zelf 11 jaar oud was, maakte de rechter niet zoveel uit. A. moet stoppen met deze agressie, zo vond hij.

“Geen contact meer met je ex in Dinteloord”, oordeelde de rechter. “En je mag daar ook niet meer komen.” Verder was hij nog mild voor de Rotterdammer. De man liep nog in zijn proeftijd van een eerdere veroordeling voor bedreiging en zou nog 90 dagen moeten zitten als hij weer in de fout zou gaan.

Nee is nee

De officier van justitie vond dat Carlos nu echt moet leren dat als een vrouw nee zegt, hij dat moet respecteren. Ze eiste dat Carlos een maand van die eerder opgelegde voorwaardelijke straf zou uitzitten en nog een maand voor de nieuwe feiten.

Maar zover kwam het niet, omdat de rechter ook rekening hield met de baan, de woning en het kind van A. Het bleef daarom bij 120 uur taakstraf, in plaats van de voorwaardelijke celstraf, en 80 uur voor de nieuwe feiten. Ook moet Carlos A. een verplichte agressiebehandeling volgen en mag hij geen contact opnemen met zijn ex.

Daarnaast kreeg Carlos een nieuwe stok achter de deur: vier maanden cel als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat. Maar, dat zou niet nodig moeten zijn. De Rotterdammer verklaarde dat hij niet opnieuw in de fout zal gaan en zei graag in behandeling te gaan voor zijn agressie.