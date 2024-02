Willem II zet reuzenstap richting titel in Tilburgse heksenketel

Tien jaar geleden won Willem II voor het laatst een prijs: de titel in de toenmalige Jupiler League. De Tilburgers zetten vrijdagavond een enorme stap richting een nieuw kampioenschap. Nummer twee ADO Den Haag werd na een sterke eerste helft en een hectische slotfase met 2-1 aan de kant gezet. Het gat met de Hagenaars is nu opgelopen tot acht punten. De nieuwe nummer twee Roda JC staat op zeven punten van de Tilburgers. En dat is volgende week de volgende tegenstander van de koploper.

In het Koning Willem II Stadion was al flinke tijd voor het eerste fluitsignaal te voelen dat er een absolute kraker op het programma stond. Het duel tegen ADO Den Haag moest gewonnen worden om bovenin hele goede zaken te doen en het niet spannender te laten worden. De supporters van de thuisploeg zorgden al direct vanaf het eerste fluitsignaal voor een enorm lawaai. Onder aanvoering van de fanatieke aanhang wilde Willem II laten zien dat er absoluut niks te halen viel in Tilburg.

De verkoop van Ringo Meerveld aan Willem II leverde FC Den Bosch in 2021 een recordbedrag op. Willem II zag veel potentie in de toen 18-jarige aanvallende middenvelder en heeft gelijk gekregen. De Bosschenaar (21) is niet meer weg te denken uit de ploeg van trainer Peter Maes en doet iets wat hij voorgaande seizoen niet deed: scoren. Zo schoot hij vrijdagavond zijn ploeg al na een klein kwartier op voorsprong tegen ADO Den Haag.

Beauty van Bosch

ADO Den Haag werd omver geblazen in het zeer sfeervolle Tilburgse stadion en vijf minuten later stond het al 2-0. Een beauty van Jesse Bosch, die met een hard schot doelman Nick Marsman kansloos liet. Na 25 minuten had Meerveld al voor een hele vroege beslissing kunnen zorgen, maar oog in oog met Marsman was de keeper de baas.

Schorsing Behounek

Achterin gaf Willem II voor rust niets weg. De defensie staat onder trainer Peter Maes als een huis met Raffael Behounek als uitblinker. In het begin van het seizoen zag hij er niet altijd even betrouwbaar uit, maar hij heeft zich opgewerkt tot één van de beste verdedigers van deze competitie. De Oostenrijker viel tegen ADO Den Haag op met een knappe kopbal die maar net naast ging, maar ook door een overtreding die hem geel kostte. Hij is daardoor volgende week geschorst tegen Roda JC.

Kansen ADO Den Haag

ADO Den Haag-trainer Darije Kalezic bracht na rust twee nieuwe spelers in. Dat ging onder andere ten koste van de Bredase spits Alex Schalk, die ongelukkig speelde. De Haagse ploeg liet bij vlagen met goed positiespel zien waarom het zo hoog in deze competitie staat. De eerste grote Haagse kans volgde pas in de 69ste minuut toen Kürsad Surmeli met een hard schot dichtbij een doelpunt was. Een minuut later moest doelman Joshua Smits ingrijpen bij een kopbal van voormalig PSV-verdediger Timothy Derijck. Ook op het schot van Jerry van Wolfgang had Smits een knap antwoord.

Hectische slotfase

Het slot van de wedstrijd werd alsnog erg spannend. Derijck zorgde in de 86ste minuut vanuit een corner voor de aansluitingstreffer en dat leverde een Haags slotoffensief af. De Brabantse spits Jort van de Sande was vervolgens dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot ging net naast. Het was billenknijpen bij Willem II, maar de 2-1 voorsprong werd niet meer uit handen gegeven.

Titelrace

Beslist is de competitie nog zeker niet, want er staan nog twaalf competitierondes op het programma. Als er echter volgende week wordt gewonnen van Roda JC dan mogen ze de platte kar alvast uit de schuur gaan halen in Tilburg. En ook alvast de banden gaan oppompen.