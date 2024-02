Joep (4) heeft een hartafwijking en wil kinderen helpen die het ook hebben

Joep en zijn ouders steunen Stichting Hartekind Volgende 1/2 Joep (4) uit Vught heeft een hartafwijking en wil andere kinderen helpen

Ruim 25.000 kinderen in ons land hebben een hartafwijking. Een van hen is de vierjarige Joep uit Vught. Om geld in te zamelen voor onderzoek en zo andere kinderen te helpen, doet hij mee aan de nieuwe campagne van Stichting Hartekind. "De huisarts hoorde een ruis en stuurde ons door naar het ziekenhuis."

Joep hangt ondersteboven op de bank, tussen moeder Babs en vader Jeroen in. "Hoi," groet hij vrolijk. Joep ziet eruit als een doodnormaal gezond jongetje. Maar als zijn ouders foto's laten zien van de tijd dat hij in het ziekenhuis lag, herken je hem bijna niet terug.

"We gingen naar de huisarts met een verkouden kind en kwamen terug met een hartafwijking."

Joep was pas twee maanden oud toen bleek dat hij een hartafwijking had. Vader Jeroen blikt terug op die heftige periode. "Joep was verkouden en dat vonden wij raar. Daarom gingen we met hem naar de huisarts. Die hoorde een ruis bij zijn hart en stuurde ons door naar het ziekenhuis." Moeder Babs ging met Joep naar de cardioloog. Die viel na het onderzoek met de deur in huis. "Hij zei meteen dat ze wat hadden gevonden. Dan schrik je wel. We gingen naar de huisarts met een verkouden kind en kwamen terug met een hartafwijking," vertelt ze. De schrik was groot. Want een hartafwijking is voor kinderen tot 15 jaar de belangrijkste doodsoorzaak. Toen Joep net een jaar was geworden kreeg hij een openhartoperatie die maar liefst vier uur duurde. Jeroen en Babs laten foto's zien van vlak na de operatie. "Hij lag aan allerlei slangen en aan de beademing," vertelt Jeroen. "Ik was wel angstig toen ik hem zo zag liggen. Hij was zo weerloos. Maar de operatie ging gelukkig goed."

"Iedere bedel aan de ring staat voor een handeling in het ziekenhuis die Joep heeft ondergaan."