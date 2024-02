Motorrijder (22) zwaargewond bij ongeluk op A16: weg dicht voor onderzoek

Bij een ongeluk tussen een motor, een vrachtwagen en een bestelbus op de A16 bij knooppunt Galder is maandagochtend een motorrijder van 22 jaar uit Rotterdam zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zeven in de richting van Antwerpen. Vanwege politie-onderzoek is de snelweg in die richting rond half tien nog altijd dicht.

De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurders van de vrachtwagen en de bestelbus bleven volgens de politie geschrokken, maar ongedeerd achter. Vanwege de ernst van de situatie landde snel na het ongeluk een traumahelikopter op de snelweg. Hoe het kwam dat de motor, de vrachtwagen en de bestelbus elkaar raakten, is niet duidelijk. Dit wordt nu door de politie onderzocht. Naar verwachting is dat onderzoek rond twaalf uur klaar. Dan zou de weg weer vrij worden gegeven. Omleiding

Wil je vanuit Breda in de richting van Antwerpen? Volg dan de omleiding vanaf knooppunt Klaverpolder via de A17, A58 en de A4, adviseert Rijkswaterstaat.

Foto: Tom van der Put / SQ Vision.