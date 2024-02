A58 tussen Tilburg en Breda tot middernacht dicht: vaten op de weg

De A58 richting Breda is afgesloten door een ongeluk met twee vrachtwagens. Tussen knooppunt De Baars en Tilburg-Centrum West is de snelweg dicht. Er liggen jerrycans en vloeistof op de snelweg ter hoogte van de afslag Goirle. Volgens Rijkswaterstaat is het opruimwerk pas rond middernacht klaar. Pas dan zal er een rijstrook beschikbaar zijn voor het verkeer.

Arnold Tankus Geschreven door

Er worden zogeheten zoab-cleeaners ingezet om de snelweg schoon te maken. Het ongeluk onstond door een vrachtwagen met pech die al langs de weg stond. Een andere vrachtwagen reed te dicht langs het stilstaande voertuig waardoor ze elkaar raakten. Het zeil van de rijdende vrachtwagen scheurde open en hierdoor kwam de lading op de weg. Ook alle wegen rond de A58 staan muurvast. Reizigers richting Breda en Rotterdam worden geadviseerd richting Den Bosch te gaan via de A65, A2, A59 of A27. Het ingesloten verkeer wordt terug geleid.

(foto: Toby de Kort/SQ Vision).

(foto: Toby de Kort/SQ Vision).