Iedere dag statisch en ballonnen in overvloed: Ferry is master of balloons

"Nu ben ik doctorandus in de ballonnen!", grapt Ferry van Melis over zijn titel. Hij staat in zijn werkkamertje in Uden waar duizenden ballonnen in alle kleuren van de regenboog opgeslagen liggen. De ballondecorateur heeft het certificaat tot 'Master Balloon Professional' behaald. Hij is daarmee de eerste in Nederland met deze titel. "Hiermee kan ik laten zien dat wat ik doe veel meer is dan zomaar een ballonnetje opblazen."

Je kunt het zo gek niet bedenken of hij maakt het. Ferry van Melis begon tien jaar geleden als ballondecorateur onder de naam 'Melige Melis' en kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. Zijn decoraties blijven niet bij een ballon in de vorm van een hondje, een boog of een pilaar, maar hij maakt zelfs volledige kostuums waar hij de straat mee op gaat en op festivals optreed.

Het behalen van zijn certificaat tot 'Master Balloon Professional' geeft hem hier een stukje erkenning voor: "Ik ben heel erg trots dat ik de eerste in Nederland ben die dit heeft gehaald. Het is een wereldwijd certificaat. Hiermee kan ik laten zien dat wat ik doe veel meer is dan zomaar een ballonnetje opblazen." Het examen dat Ferry af moest leggen was geen makkie, vertelt hij: "Ik was zo nerveus dat ik er medicijnen voor had ingenomen, maar dat werkte alleen maar averechts." Ondanks de zenuwen ging het goed: "De jury was zelfs verrast door de snelheid waarmee ik de opdrachten uitvoerde, dus dat was mooi meegenomen!" Het meeste plezier haalt Van Melis uit de ballonnenkostuums. Op zijn YouTube-kanaal zijn de kostuums te zien. Van kleurrijke vogels van zeker twee meter hoog tot levensgrote draken en lama's. "Dat is zo tof om te doen. Daarin ben ik net wat anders dan een gewone ballondecorateur." vertelt hij.

Hoewel hij zijn handen in de weekenden vol heeft aan opdrachten, kan hij er nog niet van leven. Ferry werkt fulltime op een creatief atelier in de zorg met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

"Soms ligt het hele huis er vol mee vol. tot aan de slaapkamer toe!"

Daar kwam hij tien jaar geleden voor het eerst in contact met een ballonnendecorateur: "Ik had hem ingehuurd om ballonnenbogen te maken bij mijn werk in de zorg. Toen ik hem sprak vertelde hij dat hij geen plezier meer uit zijn werk haalde, maar mij leek het juist ontzettend leuk! Ik vroeg of ik zijn werk en opdrachtgevers niet over kon nemen en dat mocht. Ik ben cursussen gaan volgen en nu sta ik hier." Na zijn werk en in de weekenden is hij thuis te vinden in een werkkamertje van zo'n acht vierkante meter. Daar maakt hij ook de gigantische kostuums: "Soms ligt het hele huis er dan mee vol. tot aan de slaapkamer toe!"

"De deurklink raak ik altijd eerst met mijn elleboog aan, anders gaat het knetteren."