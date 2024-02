112-nieuws: Auto in sloot bij ongeluk • politie valt huis binnen

23.05

Bij een ongeluk op de Baron Van Voorst tot Voorstweg in Tilburg is rond half tien een auto in een sloot beland. Twee auto’s botsten op elkaar. De voorste auto raakte in een slip om daarna achterstevoren tot stilstand te komen in de berm.

De veroorzaker van het ongeval was waarschijnlijk onwel geraakt. Hij reed na de aanrijding nog tientallen meters door en botste daarna tegen een lantaarnpaal aan om vervolgens op zijn zijkant in een sloot tot stilstand te komen. De man is door ambulancepersoneel na controle naar huis gebracht.

Een bergingsbedrijf heeft de auto die achterstevoren in de berm stond losgetrokken en de auto die in de sloot lag getakeld. De weg is weer vrij.