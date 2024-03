112-nieuws: uitslaande brand in Bladel • man met scootmobiel te water

14.35

In het Slotpark aan de Slotlaan in Oosterhout is zaterdagmiddag een man met zijn scootmobiel in het water terechtgekomen. Een omstander zag de scootmobiel en de man liggen en aarzelde geen moment om hem uit het water te halen. Hoe het met de man gaat is niet bekend. Personeel van de ambulance heeft zich om de man ontfermd. Hoe de man met zijn scootmobiel in het water kon belanden is niet duidelijk.