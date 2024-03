Het luchtalarm verdwijnt, de NL-Alert vervangt: 'Een heel slecht plan'

Je kent het ongetwijfeld: het luchtalarm dat iedere eerste maandag van de maand afgaat. Daar komt in 2025 een einde aan. Vanaf dan wordt de bekende sirene vervangen door een NL-Alert. De melding via de telefoon moet ons dan voortaan waarschuwen bij calamiteiten. Voor sommigen een hele opluchting, voor anderen niet. “Een heel slecht plan.”

Hij wordt er gek van. Recht achter de schutting van Cor Kluijtmans uit Den Bosch staat zo'n mast voor het luchtalarm. Hij is 'm liever vandaag dan morgen nog kwijt. “Een verschrikkelijk ding is het. En wat een teringherrie ook.” De Bosschenaar is dan ook blij dat het alarm gaat verdwijnen. “Ze beloven al jaren dat het weggaat, maar het staat er nog. Hier midden in de woonwijk weerkaatst het geluid alle kanten op. Mijn kleinzoon was laatst op visite, die schrok zich kapot. Het is een doordringend hoog en schel geluid.” Iets verderop woont Jordan Jansen. Ook hij is blij dat het luchtalarm weggaat, al ziet hij ook gevaren. “De NL-Alert meldingen die je nu krijgt, zijn soms voor kleine dingen. Ik neem ze daarom niet altijd meer even serieus.”

"Niet alle ouderen hebben een mobieltje."

En zo zijn er meer zorgen. De NL-Alert meldingen zouden, volgens demissionair justitieminister Dilan Yesilgöz, een groter bereik hebben. De huidige sirenes zouden ongeveer 75 procent van de Nederlanders bereiken. De NL-Alert meldingen 92 procent. “Maar niet alle ouderen hebben een mobieltje”, vertelt Wilma Schrover, directrice van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Brabant. Het herkenbare geluid, dat na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan, is volgens Schrover iets dat we juist nog heel lang nodig hebben. “Wanneer het niet op de welbekende maandag te horen is, dan weet je gewoon dat er iets aan de hand is.” De directrice van de KBO in Brabant ziet wel een oplossing. “Ik denk dat je het allebei moet houden. Wanneer je geen telefoon bij je hebt, dan zou je uitgeschakeld zijn van noodsignalen. Die sirenes doen het altijd.”

"Het is maar af en toe."

Herwiene van Zuijlen woont net als Cor en Jordan in de wijk Bazeldonk in Den Bosch. Anders dan haar buren, wil zij juist wel dat de 4278 sirenes, die we in ons land hebben, blijven bestaan. “Hij staat pal naast mijn huis, maar ik heb er nooit last van gehad. Het is maar af en toe. Ik vind het fijner om een alarm te hebben dan een sms’je. Ik heb mijn telefoon namelijk niet altijd bij me. Als het echt nodig is, dan ga ik er zelf wel staan”, grapt Herwiene. Niet alle luchtalarmen zullen in 2025 verdwijnen. In veiligheidsregio’s waar plekken met hoge risico zijn, zullen de sirenes blijven bestaan.