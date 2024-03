Dierenvoedselbank worstelt met kapotte bus en zoekt steun voor nieuwe

Bij de dierenvoedselbank zitten ze met de handen in het haar. Ze hebben een bus voor het ophalen van dierenvoer dat ze her en der kunnen ophalen, maar die is oud en gaat steeds stuk. "Nu is de radiator weer kapot. We hebben de bus sinds 2022 en sinds die tijd hebben we al drie keer de kostprijs betaald aan reparaties", vertelt Shanon Schepens van de stichting die in Sint-Michelsgestel zit.

Ze kunnen de bus niet missen bij de stichting Dierennoodhulp Noord-Brabant/Pet Support zoals het goede doel voluit heet. Het voer dat ze her en der door de provincie kunnen ophalen weegt tientallen, zo niet honderden kilo's. "We gebruiken soms privé-auto's, maar dan moet je drie keer op en neer rijden", aldus Schepens. Niet alleen de afstand die de vrijwilligers moeten afleggen is een probleem, want ze sjouwen zich een breuk aan al die zakken voer: "Wij hoeven niet meer naar de sportschool voor krachttraining", grapt Schepens.

"Het wordt steeds lastiger en de nood wordt groter."

"Op korte termijn hopen we een grotere bus te kunnen betalen, maar als we steeds uitgaven aan reparaties hebben schiet het niet op", klaagt Schepens. "Het wordt steeds lastiger en de nood wordt groter. Vorige maand zijn er in Eindhoven 30 aanvragen bij gekomen." De stichting beslaat een groot gebied in de provincie. Van Oss tot Eindhoven komen er aanvragen binnen voor dierenvoer, maar ook meldingen van dierenwinkels die voer willen doneren. "Maar we werken ook samen met andere organisaties", gaat Schepens verder. "Zo helpen we ook dak- en thuislozen met huisdieren en in Oss werken we met Bon Appetit, dat is een voedselbank voor minima." En daar blijft het niet bij. "Komende week openen we in Vught een nieuw uitgiftepunt. We hebben een paar honderd mensen die we aan dierenvoer helpen. Armoede is overal."

"Het houden van huisdieren mag niet alleen voor een klein gezelschap rijken worden"