In deze familie is alles een wedstrijd, zelfs het paaseitjes zoeken

Albert Kraus uit Oss is in de kickbokswereld een grote naam. Zijn zoon Gradus is de beste bokser van Nederland in zijn gewichtsklasse en hoopt zich deze week te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ook dochter Levana (18) is erg talentvol. Niet in de ring, maar in de paardensport maakt de Brabants kampioen indruk. "In ons gezin maken we eigenlijk overal wel een wedstrijd van.”

Als voormalig winnaar van de K-1 World MAX is Albert Kraus in Japan een grootheid. In Oss heeft ‘The Hurricane’ een (kick)boksschool waar zoon Gradus de sport leerde. Levana trok als kind ook regelmatig bokshandschoenen aan. “Ik hield het telkens maar een paar weken vol. Een keertje meedoen was leuk, maar ik was al van kleins af aan gek op paardrijden.”

"Bang ben ik nooit geweest."

En dus konden niet alleen de bezwete sportkleren van Albert en Gradus thuis in de wasmachine, maar ook de paardrijkleding van Levana. “Mijn opa zat vroeger in de paardensport, maar mijn ouders hebben allebei niet gereden. Ik was direct verkocht toen ik begon op een shetlandpony. Bang ben ik nooit geweest, hoe groot het paard ook is.” “Ik heb weleens een hersenschudding opgelopen en mijn sleutelbeen gebroken, maar ik heb geen enkele keer aan stoppen gedacht. Iedere keer stapte ik weer snel op mijn paard.”

“Terwijl toen ze als kind van haar fiets viel, ze een tijdje niet meer wilde fietsen”, aldus Albert. Angst hoort sowieso niet bij de familie Kraus. Albert: “Als Gradus moet boksen ben ik nooit bang. Als hij z’n dag heeft, kan er niemand van hem winnen. Bij Levana heb ik wel zenuwen. Ze zijn met z’n tweeën en als het paard niet wil, dan kun je daar niets aan doen.”

"Ik ben megachagrijnig als ik verlies."

De Osse won verschillende prijzen en kroonde zich onlangs tot Brabants kampioen. “Ik ken het motto 'meedoen is belangrijker dan winnen', maar voor mij telt alleen winnen. Als ik in mijn categorie foutloos blijf op het parcours, dan is dankzij de snelheid de kans heel groot dat ik win. Deze Brabantse titel smaakt naar meer, het liefst doe ik in de toekomst mee aan grote internationale wedstrijden. Daar rijden geregeld paarden die meer dan een ton kosten, maar dat is geen garantie dat je dan ook de snelste bent.” Om de top te halen, is Levana iedere dag bij haar paard Kolkide. “Ze heeft een heet karakter en al helemaal toen ze drachtig was. Het was een half jaar niet te doen, ze was een heks. In de stal heeft ze zelfs een stuk van een muur eruit geschopt. Na de geboorte had ze maar korte tijd nodig om weer in topvorm te zijn. Kolkide heeft superveel potentie en gaat altijd volle bak."

"Er is een televisie gesneuveld tijdens paaseitjes zoeken."

Wat Levana zeker van haar vader en vier jaar oudere broer heeft overgenomen, is de winnaarsmentaliteit. “Bij ons kan niemand tegen z’n verlies, alleen mijn moeder. Ik wil overal de beste in zijn. Met spelletjes bijvoorbeeld, in mijn werk in de gehandicaptenzorg, maar vroeger ook op school. En uiteraard in de sport, ik ben megachagrijnig als ik verlies.” Albert: “Bij ons is alles een sport. Het zou nog wel een wedstrijd kunnen zijn wie als eerste z'n bord heeft leeggegeten. Vroeger is zelfs een keer een televisie gesneuveld tijdens het paaseitjes zoeken.” Levana doet ook mee aan The Dutch Masters. De wedstrijden zijn live te zien op Omroep Brabant tv/web/app en Brabant+. Op zaterdag live uitzending van de spectaculaire derby om de Van Schijndel Bouwgroep Prijs, vanaf 18.30 uur.

Op zondag live uitzending van de Rolex Grand Slam of Show Jumping vanaf 15.00 uur.

Zondagavond op Brabant+ een samenvatting met alle hoogtepunten van het weekend.