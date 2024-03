De winterdip is voorbij! Maar we moeten niet te vroeg juichen

Nu de temperaturen stijgen en het eerder licht wordt, lijkt de winterdip wel voorbij. En dat is een hele verandering na de regen van de afgelopen maanden. Dat stellen ook psychologen. Mensen staan vrolijker op nu het al licht is aan het begin van de dag. En dat is niet het enige wat we merken aan onszelf. "Ga lekker naar buiten, al heb je maar vijf minuten."

Het is al licht als je aan je werkdag begint en als je naar huis gaat, is dat nog steeds het geval. En als dan ook nog eens de zon schijnt, is je winterdip volgens neuropsycholoog Leo Ligthart als sneeuw voor de zon verdwenen. "Ik merk dat ik er zelf ook vrolijker van wordt. Ons brein is afhankelijk van licht. En zeker als je net wakker wordt. Mensen moeten dan nog even opstarten en dat gaat sneller wanneer het al licht is. Licht heeft namelijk een positieve werking op ons brein."

Een mogelijke verklaring dus waarom je wellicht vanochtend met een goed gevoel naar je werk bent gegaan en even niet dacht aan je winterdip. "Het is natuurlijk fijner als je je niet helemaal hoeft in te pakken en door de kou moet reizen", vervolgt Ligthart. "Wanneer dat wel moet word je natuurlijk eerder somber. Voor mensen die in een winterdip zitten, kan dit een kantelpunt zijn."