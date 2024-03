Bij de voedselbank in Sleeuwijk kunnen mensen zelf kiezen wat ze eten

Meer dan honderd gezinnen kloppen iedere week voor hulp aan bij Voedselbank-Altena in Sleeuwijk. Zij hoeven sinds kort niet meer af te wachten wat vrijwilligers in het voedselpakket hebben gestopt. De Voedselbank is namelijk als normale supermarkt ingericht. "Mensen kunnen zelf kiezen wat ze willen eten."

De mensen die van de Voedselbank gebruik maken, kunnen net als bij iedere andere supermarkt bij binnenkomst een winkelkarretje pakken. "Vervolgens lopen ze langs de schappen om de producten te kiezen die ze graag mee naar huis willen nemen", zegt Linda Oppenhuizen van Voedselbank-Altena.

Voorheen hadden gebruikers van de Voedselbank geen keuze wat ze op hun boterham konden smeren. "De ene week zat er pindakaas in het pakket en in de andere week appelstroop. Nu kunnen mensen zelf kiezen wat ze willen eten of drinken", zegt Oppenhuizen.

Gebruikers

Voor gebruikers van de voedselbank maakt de overgang van voedselpakket naar supermarkt een wereld van verschil. "Nu sta je in een leuk winkeltje, terwijl je vroeger buiten in een rij op je beurt stond te wachten. Dan voelden we ons allen heel erg bekeken. Het is voor mensen een enorme drempel om naar de Voedselbank te gaan. Dan is het fijn dat je gewoon een winkeltje kan binnenlopen."

Voedselverspilling

Zelf mogen kiezen is niet alleen fijn voor de klanten, het voorkomt ook voedselverspilling. "Er wordt minder eten weggegooid, want ze pakken nu de producten die ze echt nodig hebben", zegt Oppenhuizen.