Razende vader bedreigt ex en medewerker crematorium en krijgt werkstraf

Alfred van N. (51) uit St. Willebrord heeft een werkstraf gekregen van 20 uur, omdat hij zijn ex en een medewerker van een crematorium met de dood heeft bedreigd. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald. Ook krijgt hij nog eens 40 uur werkstraf voorwaardelijk.

Op 15 juni 2022 draaide Alfred helemaal door en ging hij op weg naar zijn ex in Etten-Leur om haar ‘af te maken’. De man kreeg in 2016 nog twee jaar cel voor verboden wapenbezit en dus gingen alle alarmbellen af bij de politie. Vlak bij het huis van zijn ex wisten agenten de man te stoppen door hem twee keer te taseren.

Al jaren boos

Alfred was al jaren boos op zijn ex en voedde hun zoon op. In jaren was er geen contact met zijn ex en ook zijn zoon wilde niets met zijn moeder te maken hebben. Maar op 1 mei 2022 overleed hun gezamenlijke zoon (17) bij een verkeersongeluk. En de ex van Alfred wilde ook een deel van de as van haar zoon. Dit maakte Alfred woest.

Zo woest, dat justitie besloot om de urn in beslag te nemen. En daardoor liep het in het crematorium in Roosendaal uit de hand toen Alfred daar met zijn ouders toch de urn wilde ophalen. Een medewerker werd met de dood bedreigd met uitspraken als ‘je mag wel groot en breed zijn, maar ik maak je af met tien vrienden van me’.

Toen de politie hoorde dat Alfred daarna op weg was naar zijn ex met de woorden ‘nu ben ik het zat, ik maak haar af’ werd Alfred snel aangehouden. Tijdens de zitting, twee weken geleden, verklaarde hij dat dit allemaal een misverstand was. “Ik brei er een end an”, zo had hij gezegd. En dat wilde niet zeggen dat hij haar ging doden, maar dat hij haar voor eens en voor altijd duidelijk wilde maken dat hun zoon nooit contact met zijn moeder wilde en dat zij nu ook geen deel van zijn as kreeg. Zo mocht ze bijvoorbeeld ook niet bij de uitvaart zijn.

Vleesmes in auto gevonden

Naast de bedreiging van zijn ex en van de medewerker van het crematorium had Alfred eind 2021 ook een boa bedreigd die bij hem kwam controleren op illegaal vuurwerk. Ook werd er een flink vleesmes gevonden in de auto waarmee Alfred op weg was naar zijn ex, maar daarvoor kreeg hij geen extra straf.

Alles bij elkaar vond de rechtbank dit genoeg reden om Alfred te veroordelen voor bedreiging. Hij kreeg naast de 20 uur werkstraf ook nog een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur voor als hij nog eens in de fout gaat. Ook werd hij veroordeeld tot een celstraf van 3 dagen, maar die heeft hij al in voorarrest uitgezeten.