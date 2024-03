Man schiet ex door haar hoofd in het bijzijn van kinderen: 20 jaar cel

De kinderen van Natalia Kempinska (35) waren in de buurt toen zij door haar ex-man Jan Arie R. (41) in Breda door haar hoofd werd geschoten. R. belde zelf de hulpdiensten die de overleden Kempinska in het bijzijn van haar kinderen vonden. De Dordtenaar kreeg donderdag van het Gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep twintig jaar cel opgelegd. Het hof legt hem daarmee een langere celstraf op dan de rechtbank Zeeland-West Brabant in 2022.

R. verklaarde tijdens het hoger beroep dat er sprake was van een noodlottig ongeval. Zij zou een pistool op hem hebben gericht en hij wilde dat afpakken. In die worsteling werd er per ongeluk een dodelijk schot gelost. Omdat R. in shock was, zou hij de hulpdiensten niet hebben gebeld.

Kempinska verbleef in die periode in een opvanghuis en reisde op 20 februari met haar twee jongste kinderen naar huis. Haar ex-partner was daar toen al. Hoewel niet precies duidelijk is wat zich daarna heeft afgespeeld, staat volgens de rechtbank vast dat de man zijn ex-vriendin hier met voorbedachten rade doodschoot. Vervolgens verliet hij de woning met de twee kinderen en belde hij pas na een uur 112.

R. pleegde zijn brute daad in februari 2021. Hij kon het niet verkroppen dat Kempinska hun relatie had beëindigd en hij bedreigde haar om die reden al langer. Een dag voor de moord maakte zij het uit waarop zijn doodsbedreiging volgde: "Geniet nog even van je leven, want dat stopt. De dag dat ik jou zie, zitten er gaten in je hoofd."

De rechter in Den Bosch gelooft die verklaring van R. niet. Het hof is ervan overtuigd dat hij met voorbedachten rade zijn ex heeft omgebracht. Het hof vindt dat de moord volledig aan R. kan worden toegerekend en dat hij helder kon nadenken toen het gebeurde. Deskundigen denken dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft, maar er is volgens de rechter geen reden om aan te nemen dat "hij minder dan een gemiddeld mens in staat was om zijn wil te bepalen".

De man krijgt in hoger beroep ook geen tbs met dwangverpleging opgelegd, omdat volgens het hof "niet aan alle vereisten voor het kunnen opleggen daarvan is voldaan". De gevangenisstraf van 20 jaar die de man in hoger beroep krijgt, is wel hoger dan de rechtbank heeft opgelegd. R. moet de nabestaanden ook een schadevergoeding van 390.000 euro betalen.

Wat femicide is en hoe je voortekenen kunt herkennen zie je in HOE..?