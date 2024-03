Liquidatie bij benzinepomp: schokkende beelden getoond in rechtszaal

In de rechtbank in Breda zijn vrijdagmorgen beelden getoond van de dodelijke schietpartij bij het tankstation op de Ringbaan Oost in december 2022. Te zien was hoe moordverdachte Javier L. (42) zijn pistool leegschiet op zijn rivaal Ludson S. (37). Na een korte achtervolging schiet Javier L. het slachtoffer dat al een paar keer was geraakt en op zijn buik ligt, nog drie keer in zijn achterhoofd. De beelden en de animaties van de schoten, maakten diepe indruk in de zaal.

Javier werd, naar eigen zeggen, al langer bedreigd door Ludson S. en diens broer Lutgardo. Die vrijdagmiddag, 21 december 2022, kwamen ze elkaar al tegen bij de herdenkingsdienst van de doodgeschoten rapper Boechi. Daar werd Javier met de dood bedreigd en dat was ook niet voor het eerst dat hij bedreigd werd. Volgens hem was er al twee jaar ruzie omdat Ludson een keer schade aan zijn auto had gereden.

'Hij of ik'

Bij de herdenkingsdienst kregen de broers en Javier ruzie. Ludson zou tegen Javier gezegd hebben 'dat vandaag de dag was' en die had volgens sommigen ook een wapen op zak. Javier kreeg daarop een pistool van een vriend voor zijn veiligheid, zo vertelde hij. Vrienden van Boechi haalden de ruziemakers uiteindelijk uit elkaar en Javier ging naar zijn vaste hangplek bij het benzinestation om de dag af te sluiten.

Rond zes uur 's avonds kwamen daar ook de twee broers onverwachts langs. Op de beelden is te zien dat Lutgardo uitstapt en in de richting van de shop loopt. Dan draait hij zich om naar Javier, die daar buiten met vrienden staat. Ludson zou iets gezegd hebben als 'wat ga je nu doen, wie gaat ons nog tegenhouden?'

Javier ziet dat Lutgardo zijn hand in zijn zak doet, zo verklaarde hij. Hij bedenkt zich niet en trekt zijn pistool. "Het was hij of ik", verklaarde hij al eerder.

Kogels in zijn hoofd

Lutgardo draait zich om en rent hard weg van de shop. Ludson, die nog bij de auto stond, rent ook weg, maar rent links om de pomp heen, terwijl Javier achter hem aan gaat. Javier begint te schieten en raakt hem eerst in zijn kuit en daarna in zijn lijf. Ludson valt en blijft roerloos op zijn buik liggen. Javier buigt zich over hem heen en schiet nog drie keer in zijn achterhoofd.

Daarna rent Javier ook weg. "Ik wilde naar huis", verklaarde Javier. "Ik stopte nog even en zag m'n vrienden in de auto stappen. Toen ben ik doorgerend. Op straat kwam ik een vriend tegen en die me heeft thuisgebracht."

Animaties

Van de zeven schoten zijn 3D-animaties gemaakt. De eerste schoten raken het rennende slachtoffer nog in zijn kuit en bovenlijf. Als het slachtoffer dan valt, schiet Javier hem nog drie keer van dichtbij in zijn hoofd. "Elk schot was raak", merkt een van de rechters op. Voor de familie was het heftig om de moord op Ludson te zien. Na de animaties van de schoten werd de moeder van de broers even onwel en werd de zitting onderbroken.

Later deze vrijdag zal justitie met een strafeis komen voor moord. De verdediging wil aantonen dat Javier L. al langer werd bedreigd en dat hij geen andere weg zag dan zichzelf te verdedigen.

Peter R. de Vries

Lutgardo S. (35) werd een maand na de moord op zijn broer opgepakt in verband met de aanslag op Peter R. de Vries. Hij zou twee jongens hebben geregeld die de neergeschoten De Vries hebben gefilmd. In dat proces is inmiddels 14 jaar tegen hem geëist.

Lutgardo volgt het proces via een videoverbinding vanuit de gevangenis. De familie van de schutter volgt de zaak vanuit een andere zaal.

Beelden van het opstootje na de herdenkingsdienst. Javier (witte trui) en Lutgardo (zwarte jas) maken hier ruzie: