Willem II wint weer en loopt uit op concurrentie in race om de titel

Na twee nederlagen op rij heeft koploper Willem II in de eerste divisie weer eens drie punten gepakt. De thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven werd met 3-0 gewonnen. Ook de uitslag van de topper tussen Roda JC en ADO Den Haag is in het voordeel van de Tilburgse formatie. De wedstrijd eindigde in een 2-2-gelijkspel waardoor Willem II uitloopt op de directe concurrentie.

Redactie Geschreven door