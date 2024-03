Boksster Chelsey Heijnen maakt droom waar en gaat naar Olympische Spelen

Chelsey Heijnen heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De 24-jarige boksster uit Roosendaal plaatste zich zaterdag voor de finale van het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is voldoende voor een ticket. In de halve finale van de klasse tot 60 kilogram won ze overtuigend van een Slowaakse.

De afgelopen jaren stonden bij Chelsey in het teken van kwalificatie voor de Olympische Spelen. Tijdens de European Games vorig jaar in Krakau kreeg ze haar eerste kans, maar toen verloor ze. Er lag deze week veel druk voor de Roosendaalse bij het kwalificatietoernooi. Een pittige opgave, want voor het ticket moest ze vier wedstrijden winnen. De eerste drie rondes maakte ze indruk en zaterdag klopte ze haar Slowaakse tegenstander met 4-1.

Grote teleurstelling

In Parijs gaat ze op jacht naar eremetaal. Haar beste prestatie tot nu toe was een bronzen medaille op het WK van 2022. Een jaar later kon ze niet meedoen aan het WK omdat Nederland het toernooi boycotte. Dit vanwege het feit dat er boksers uit Rusland en Wit-Rusland mee mochten doen. Tot grote teleurstelling van Chelsey, zo liet ze weten in het Omroep Brabant radioprogramma De Zuidtribune: "Niet alleen het prijzengeld dat ik misloop natuurlijk, maar dit heeft ook gevolgen voor mijn plek op de wereldranglijst."

Nog een Brabander

De kans is aanwezig dat Heijnen in Parijs een provinciegenoot tegen gaat komen. Ossenaar Gradus Kraus won zaterdag zijn eerste wedstrijd in het kwalificatietoernooi en hoopt het voorbeeld van Chelsey te volgen.

