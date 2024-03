Vandaag wacht ons een flinke plens water, maar in de loop van de week lente

Deze maandag verloopt grijs en regenachtig en ook dinsdag wordt niet geweldig. Maar in de loop van de week wordt het beter, vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. Donderdag wordt het zonnig en klimt de temperatuur richting 18 graden.

Deze maandag hebben we te maken met een flink regengebied. "Regionaal kan twintig tot zelfs dertig millimeter regen vallen", vertelde Floris op de radio. "Dat staat gelijk aan de halve maandsom aan neerslag. Het is een behoorlijke plens water die we over ons heen krijgen."

De temperatuur komt niet hoger uit dan 8 tot 10 graden. "Dat is een stuk frisser dan de voorafgaande dagen. Er staat in het algemeen wel weinig wind, maar de lente zijn we eventjes kwijt."