Man met bevroren autoruiten schept vrouw op zebrapad en krijgt werkstraf

Abdel O. reed twee jaar geleden een 31-jarige vrouw aan op een zebrapad bij winkelcentrum Hoge Vucht in zijn woonplaats Breda, terwijl zijn autoruiten nog bevroren waren. De vrouw uit Breda liep hersenletsel op en raakte arbeidsongeschikt. De rechtbank legde de bestuurder vrijdag een taakstraf gekregen van 120 uur op.

De rechtbank oordeelde dat Abdel een onaanvaard risico had genomen door met bevroren ruiten te gaan rijden. Het vroor op die 22 december 2021 tegen acht uur nog 4 graden. Hij had wel een spray gebruikt, maar de ramen waren niet helemaal ijsvrij, zo zagen agenten.

De vrouw die op de Groenedijk werd aangereden zag ook witte en grijze autoruiten en ook getuigen spraken over ‘witte ramen’ of een ‘bevroren voorruit’.

'Even afgeleid'

Maar Abdel verklaarde, tijdens de zitting twee weken geleden, dat het zicht prima was en dat hij alle ramen had bespoten. Hij reed rond de 35 kilometer per uur en was hooguit even afgeleid door een passerende politieauto. “Ik heb haar gewoon niet gezien op het zebrapad”, verklaarde hij. “Ineens voelde ik iets en had ik mevrouw aangereden. En dat was mijn fout, begrijp me niet verkeerd.”

De vrouw werd midden op het zebrapad geraakt en vloog door de lucht. Ze liep een kaakbreuk, een scheurtje in schedel en hersenletsel op en verbleef lang in een revalidatiecentrum.

Excuses

Ze vertelde de rechters dat ze totaal veranderd is. Door het hersenletsel functioneert de linkerkant van haar lichaam niet goed en is ze arbeidsongeschikt geraakt. Ze zal nog lang moeten revalideren en moeten leren om met haar nieuwe leven om te gaan, zo gaf ze aan. “Ik moet een vaste planning maken, anders kom ik de week niet door.”

Abdel schoot vol toen hij hoorde hoe zwaar het slachtoffer het sinds het ongeluk heeft gehad. Hij bood verschillende malen zijn excuses aan. “Ik weet dat ik haar leven heb verpest, maar ik heb dit nooit zo bedoeld”, zo zei hij. Het slachtoffer en hij hebben geen contact meer gehad sinds het ongeluk.

Als Abdel in de komende twee jaar nog eens in de fout gaat zal hij zes maanden zijn rijbewijs moeten inleveren.

De aanrijding gebeurde in december 2021: