Achtervolging door de politie eindigt tegen de gevel van een huis

Een auto is maandagnacht tegen een huis gebotst tijdens een politieachtervolging in Sprundel. De auto kwam tot stilstand tegen de gevel van het huis aan de Sint Janstraat.

De schade is groot, zo is op beelden te zien. Op de plek waar de auto het huis raakte, zit een groot gat in de gevel. De bestuurder reed kort daarvoor ook een paar paaltjes uit de grond. Naast de politie, kwam ook brandweer op de melding af om te controleren of het huis nog veilig was.

De bestuurder is opgepakt. Het is nog onduidelijk waarom de politie de auto achtervolgde en hoe het met de bestuurder is. De auto is flink beschadigd en door de politie in beslag genomen voor onderzoek.