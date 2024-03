Geloof is groot bij PSV: 'We willen het stadion stil spelen'

PSV heeft een unieke kans in het vooruitzicht. De Eindhovense club kan voor het eerst sinds 2007 de kwartfinale van de Champions League bereiken. Daarvoor moet het afrekenen met Borussia Dortmund. Na het 1-1 gelijkspel in Eindhoven liggen alle kaarten in Dortmund op tafel. Bij PSV geloven ze in een goede uitkomst.

“We hebben serieus het gevoel dat we de kwartfinale kunnen bereiken”, vertelde Guus Til een dag voor de wedstrijd. “Dit is het hoogste podium waarop ik ooit heb gespeeld. Woensdagavond zal alles moeten kloppen. Het leeft binnen de groep om door te gaan.”

Peter Bosz gaf vrijdag al aan dat de kriebels toenamen in aanloop naar de kraker tegen Borussia Dortmund. Het wordt voor de trainer en veel spelers het hoogste niveau waarop ze ooit geacteerd hebben. Toch is er een goede mogelijkheid om de kwartfinale te bereiken na het 1-1 gelijkspel in Eindhoven.

Bij PSV ging het in aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen Dortmund veel over de inzetbaarheid van Joey Veerman. De middenvelder is dit jaar één van de belangrijkste pionnen in het elftal van Bosz maar was de afgelopen weken geblesseerd. Veerman is meegereisd met de Eindhovenaren naar Duitsland maar de trainer kon nog niet zeggen of hij kon spelen.

“We gaan dinsdagavond nog trainen, daarna zal Joey vooral zelf moeten bepalen hoe hij zich voelt.” Na deze opmerking volgde nog wel een pleidooi van de oefenmeester. “Ik snap dat jullie het veel over Joey Veerman willen hebben. Maar wij hebben meer dan één goede voetballer in ons team. Dat is dit jaar onze kracht geweest en daarom staan we ook in de achtste finale van de Champions League. Soms lijkt het erop dat hoe langer een speler eruit is, hoe beter hij door jullie wordt gemaakt”, doelde hij op de aanwezige media.