Gat in de A2: lange file vanuit Den Bosch richting Utrecht

Er staat woensdagochtend een lange file op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Door een spoedreparatie vanwege een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht. Het verkeer staat over een stuk van tien kilometer stil tussen de afrit Veghel en Zaltbommel. Rond half acht was de vertraging ruim drie kwartier.

Het probleem is ontstaan ter hoogte van Kerkdriel in Gelderland. Daar is Rijkswaterstaat druk bezig om het gat in het asfalt te repareren. Dit gebeurt vanwege de veiligheid meteen. Rond half acht groeide de file nog door een drukke ochtendspits.