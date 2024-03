Gasleiding staat nog steeds op knappen: ‘Er kan een grote vuurbal ontstaan'

Sinds woensdagochtend is het gebied bij de High Tech Campus in Eindhoven in een omtrek van 200 meter afgezet omdat een gasleiding dreigde te bezwijken. Met een kraan werd de leiding ondersteund, maar de situatie bleef volgens de veiligheidsregio onstabiel. “Als de leiding bezwijkt, komt er over 700 meter aan gas vrij en ontstaat er een grote vuurbal”, zegt woordvoerder Frank Poels. Aan het einde van de middag werd het gas afgefakkeld.

De grond onder een dertig centimeter dikke gasleiding is doorgezakt, mogelijk door een lekkage. Een deel van de gasleiding heeft daardoor geen ondersteuning meer en buigt door. Boven de leiding hangt nog een installatie. Als die verder zakt, bezwijkt de gasleiding.

“Als dat gebeurt komt er een grote gaswolk vrij, die direct ontbrandt tot een vuurbal”, legt Poels uit. “Daardoor zouden mensen in de buurt brandwonden kunnen oplopen en dat willen we voorkomen.”

Huizen ontruimd en snelwegen dicht

De Veiligheidsregio benadrukte dat er geen sprake was van een gaslek. Ze bereidde zich wel voor op het ernstigste scenario. Daarom gingen de naastgelegen snelwegen, een gecombineerd stuk A2 en A67, in beide richtingen dicht. Dat geldt ook voor de N2. De snelwegen rondom Eindhoven staan sindsdien volledig vast.

Er zijn drie huizen ontruimd in het gebied waar de wind naartoe gaat. Sportclubs in de omgeving zijn ontruimd. Ook zijn er twee NL Alerts verstuurd naar mensen in de omgeving. Het advies is om ramen en deuren gesloten te houden. Een groot deel van de High Tech Campus is dicht. Werknemers daar hebben te horen gekregen dat ze binnen moeten blijven.

Hijskraan moet soelaas bieden

Aan het einde van de middag is een speciale kraan van drie meter breed vanuit Nederweert in Eindhoven aangekomen. Die ondersteunt de installatie, zodat de gasleiding beschermd is. Enexis fakkelt ondertussen de leiding af. Dat betekent dat ze de leiding leeg laten lopen of leeg laten branden met grote vlammen op gecontroleerde punten.

De problemen gaan nog uren duren. De snelweg is voor de avondspits niet open, geeft Rijkswaterstaat aan. “Zolang de leiding vol staat met gas hebben we een instabiele situatie. We kunnen nu geen enkel risico nemen”, aldus Frank Poels.