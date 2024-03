Man (76) misbruikt meisje en heeft bergen kinderporno: cel en tbs geëist

Miljoenen kinderpornoplaatjes werden er gevonden op de computer van Louis H. uit Oss. In mei vorig jaar liep de 76-jarige man tegen de lamp toen hij zonder erover na te denken zijn pc liet repareren. De reparateur schrok zich rot en schakelde de politie in. Louis werd gearresteerd en het onderzoek legde een schrikbarend leven bloot vol kinderporno en misbruik van een gehandicapt meisje in een instelling. De officier van justitie eiste vier jaar cel en tbs.

Toen de politie een inval deed in het zwaar vervuilde huis van de verdachte werd op een andere computer nog kinderporno gedownload. Op het scherm was een screensaver te zien met twee naakte jonge meisjes. In het huis was een looppad gemaakt tussen de troep. In de slaapkamer stond een zwaar vervuild bed met overal geplastificeerde foto’s van jonge, naakte meisjes.

Vertrouwensband

Op verschillende plaatsen, zoals naast de tv, stonden ingelijste foto’s van een gehandicapt meisje met wie Louis een speciale band had. Hij ging tussen 1996 en 2001 met haar om in een instelling in Rosmalen waar hij toen een Melkertbaan als zwembadbeheerder had. Opvallend detail: de pedoseksuele zwemleraar Benno L. gaf ooit zwemles in het zelfde zwembad en de twee kenden elkaar ook.

Louis H. bouwde een vertrouwensband op met het meisje. Dankzij een soort dagboek en vele foto’s kreeg justitie uiteindelijk inzicht in hun relatie, want het meisje heeft dat zelf nooit kunnen vertellen.

En die relatie ging ver, zo was te lezen. Louis begon haar te kriebelen en betasten toen ze 14 of 15 jaar oud was en drong bij haar binnen met zijn vingers. Hij beschreef steeds gedetailleerd hoever hij bij haar was gegaan en hoe ze daarop reageerde. Het gehandicapte meisje had het verstandelijke niveau van een 2- tot 3-jarige. Louis vond dat hij aan de hand van haar gedrag en lichaamstaal wel kon beoordelen of ze de seksuele handelingen wel of niet wilde. En volgens hem vond ze het niet erg, want dan had ze dat wel laten weten.

'Niet terugdraaien'

Louis zat er redelijk monter bij in de rechtszaal. Hij zag eruit als een dakloze met warrige grijze haren en hij reageerde nogal apart op het verkrachten van een gehandicapt meisje dat nauwelijks kan praten. Hij had er wel spijt van en schaamde zich ervoor. “Maar, ik kan het niet terugdraaien”, zo zei hij. “We zijn 25 jaar verder. Mea culpa.”

Louis haalde wel zijn schouders op over de miljoenen plaatjes. “Die gaan gewoon rond op internet. Ik geloof niet dat dat allemaal zo erg is, als wordt gezegd. Die modellen vinden het volgens mij ook niet erg.”

'Mooie plaatjes'

Louis was vooral op zoek naar ‘mooie plaatjes’, zoals hij het zelf omschreef. Hij was niet op zoek naar foto’s met penetratie of sm, maar die waren wel meegedownload en had hij ook nooit weggegooid. “Ik ben van mezelf een beetje lui”, legde hij uit. “Ik gooi nooit iets weg. Dat heb ik van mijn moeder. Ik kocht gewoon steeds een grotere, harde schijf.”

De eerste foto uit zijn verzameling dateert van 1997 en de laatste van 10 mei 2023, de dag dat hij door toeval werd gepakt De deskundigen constateren dan ook dat het gevaar op herhaling erg groot is. Zij adviseren tbs met voorwaarden, wat erop neerkomt dat Louis een stevig behandeltraject zal krijgen. Daarna zal hij de rest van zijn leven onder toezicht staan en het bezit van een pc lijkt uitgesloten.

'Buitencategorie hoeveelheid'

De officier van justitie somde alle feiten nog eens op: misbruik van een jong, gehandicapt meisje door haar vertrouwen te winnen. En hoe hij steeds dichter bij haar kwam en voor het eerst te ver ging in maart 1998 toen zij 14 of 15 was. Ook hekelde ze de enorme collectie met meer dan vijf miljoen afbeeldingen met kinderporno.

Ze eiste, ondanks zijn hoge leeftijd, tbs met voorwaarden, omdat Louis zelf niet inziet hoe fout hij bezig was en zijn eigen ideeën heeft over de ernst van het misbruik en het bezit van een ‘buitencategorie hoeveelheid’ kinderporno. Voor de tbs-behandeling begint, zou Louis nog vier jaar de cel in moeten, zo eiste de officier.

De rechtbank doet op 27 maart uitspraak in deze zaak.