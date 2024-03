Na 35 jaar met treintjes spelen moeten modelbouwers hun spoorbaan afbreken

De hobbyisten van Modelspoorgroep Oudenbosch spelen al 35 jaar met treintjes. Nu moeten de vijftien mannen en één vrouw hun clubhuis verlaten en op zoek naar een nieuw onderkomen, want anders gaat de stekker uit de vereniging. De leden zijn al begonnen met het afbreken van de enorme spoorbaan die ze gebouwd hebben.

"Dit doet wel een beetje pijn", zegt secretaris Anton van Drimmelen die druk aan het sjouwen is. "Aan een beetje modeltreinbaan werk je met z'n allen toch bijna vier jaar meerdere uren per week."

Er rijden al een poosje geen treintjes meer in het clubhuis van Modelspoorgroep Oudenbosch. De maquette met bossen, bergen, dorpjes, bruggen en tunnels waar de modeltreinen over rijden, wordt uit elkaar geschroefd.

De leden van de modelspoorgroep moeten zorgen dat het clubhuis, dat net in Oud-Gastel ligt, op 12 april leeg is. "We hadden gehoopt hier heel lang te mogen blijven", vervolgt Van Drimmelen. "De eigenaar van de ruimte was lid van de vereniging, maar is helaas overleden. Het pand is ondertussen verkocht."

De liefhebbers van de modeltreintjes proberen al een tijdje een andere plek te vinden, maar voorlopig zonder succes. "Je ziet her en der wel een ruimte leegstaan", vertelt clublid Gert-Jan van Aalst. "Maar daar zijn dan andere plannen voor of de huur is te hoog."

De Modelspoorgroep Oudenbosch heeft dan ook niet veel te makken. "We zoeken een ruimte van minimaal tien bij vier meter", vertelt Van Drimmelen. "We kunnen alleen niet meer betalen dan vijftig tot zestig euro per maand. We zijn maar een kleine club en de contributie moet redelijk blijven."

"We hebben ook een brief naar de burgemeester geschreven, maar die zegt niks voor ons te kunnen doen. We hopen dat er toch nog iemand is met een zolder of kelder voor ons. Als we stroom hebben, zijn we al tevreden."