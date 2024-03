Mazelenuitbraak in regio Eindhoven: 14 jonge kinderen besmet

In Eindhoven en omgeving zijn de afgelopen tijd veertien kinderen besmet met mazelen. De GGD Zuidoost-Brabant spreekt van een uitbraak. De kinderen hebben een gemiddelde leeftijd van vijf jaar en waren niet gevaccineerd. Naast de veertien kinderen is ook een ongevaccineerde volwassene besmet.

De GGD is volgens het RIVM meteen een bron- en contactonderzoek gestart. Ouders van de school waar de kinderen naartoe gaan, zijn door de GGD geïnformeerd.

In welke periode de besmettingen precies zijn geconstateerd, kon een woordvoerder van de GGD donderdag niet zeggen. De gezondheidsorganisatie kan vrijdag pas antwoord geven op aanvullende vragen die Omroep Brabant heeft gesteld, zo laat een woordvoerder weten.

Risico op verspreiding

Door de dalende vaccinatiegraad neem het risico op verspreiding toe, meldt de GGD Zuidoost-Brabant in een persbericht. Bij het RIVM zijn sinds begin dit jaar achttien meldingen van mazelen die vooral in het zuiden van Nederland voorkwamen in verschillende clusters.

De GGD Brabant-Zuidoost adviseert mensen die ongevaccineerd zijn en klachten hebben als ‘koorts én huiduitslag’ thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Hoogste aantal besmettingen

Met de uitbraak rond Eindhoven is nu al sprake van het hoogste aantal besmettingen sinds 2019. Toen kregen volgens de RIVM-cijfers 83 mensen in Nederland mazelen.

De laatste grote mazelenuitbraak in Nederland was in 2013 en begin 2014. Toen werden enkele duizenden mensen ziek. Ruim 180 mazelenpatiënten moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, laten cijfers van het RIVM zien.

De afgelopen jaren waren er weinig gevallen. Vorig jaar registreerden gezondheidsdiensten er slechts zeven in totaal. Dat aantal is dus nu al overtroffen. In de coronajaren waren er ook amper besmettingen.

Mazelen in Europa

In andere landen in Europa gaat het virus dat mazelen veroorzaakt al langer rond. In Oostenrijk, Liechtenstein en Roemenië waren vorig jaar opgeteld al enkele duizenden gevallen gemeld.

De Europese gezondheidsdienst waarschuwde onlangs nog dat het aantal besmettingen waarschijnlijk zal toenemen.