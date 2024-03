Bewoonster zat horrorfilm te kijken toen explosief afging: 'Enorme klap'

Ze was gaan zitten voor een horrorfilm op tv toen ze zelf in een griezelige scene belandde. De bewoonster van een huis aan de Anemonestraat in Eindhoven hoorde afgelopen nacht iets bij de brievenbus waarna een enorme knal volgde. Een explosief verwoestte haar voordeur. "Ik heb geen idee waarom dit bij mij gebeurde."

Het is rond half een in de nacht als de stukken metaal en glasscherven door de ontploffing in de voortuin van de overburen vliegen. De vrouw die in het huis woont, had geluk. Ze was door het geluid dat ze hoorde bij de brievenbus in de buurt van de voordeur aan het rondkijken. "Toen ik vlakbij de deur was, knalde de hele ruit van de deur eruit. Ook zag ik een enorme rookpluim."

De knal zorgde voor een ravage in de straat. Verschillende auto's raakten beschadigd door de rondvliegende delen van de voordeur. De politie heeft uren sporenonderzoek gedaan. Er is nog niemand aangehouden.