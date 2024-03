Automobilist (32) rijdt waterpijpzaak binnen en gaat ervandoor

Een automobilist is zondagnacht waterpijpwinkel Huqqa Room binnengereden aan de Christiaan Huygensstraat in Breda. Dit gebeurde om tien voor halfvijf. De auto reed door het rolluik bij de ingang van de zaak en kon niet meer terug omdat het rolluik weer dicht viel. De bestuurder, een 32-jarige man uit Breda, nam de benen.

Hij meldde zich later maandagochtend bij de politie. Vervolgens werd de man opgepakt voor de vernieling.

De brandweer verwijderde na de crash het rolluik met een slijptol. Er was geen instortingsgevaar.

Takelen

Een berger heeft de auto getakeld en de politie doet onderzoek. Het is niet duidelijk of er opzet in het spel is.