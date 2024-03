'Fantastische lentedagen' in aantocht, temperatuur schiet de hoogte in

Goed nieuws voor wie zit te wachten op lenteweer. De zon schijnt deze week van tijd tot tijd en de temperatuur stijgt in de loop van de week naar 18 graden. Dinsdag en woensdag beloven volgens Weerplaza 'fantastische lentedagen' te worden.

Deze maandagochtend begon nog vrij bewolkt, hoewel in het oosten wat opklaringen voorkwamen. Daarbij bleef het vrijwel droog. "Maandagmiddag gaat de zon steeds meer schijnen", vertelde Marco Verhoef, weerman van Weerplaza, maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Daarbij komen de temperaturen best hoog uit: 14, misschien 15 graden en dat bij weinig wind."

Dinsdag gaat het kwik alleen maar verder omhoog. "We gaan echt een paar lentedagen tegemoet", verwacht Marco. "Dinsdag halen we temperaturen van 17 graden, woensdag kan het zelfs 18 graden worden. De zon schijnt daarbij van tijd tot tijd. Er trekken dan ook wel wat wolkensluiers over, maar neerslag verwacht ik eigenlijk niet in onze provincie. In het noorden van Nederland kan dan wel her en der een spat regen vallen, maar in Brabant zou het droog moeten blijven."

Daarbij staat er niet al heel veel wind. "Die waait zwak, hooguit matig uit het zuidelijke richting. Dit worden twee fantastische lentedagen."