Wie kan er nog rikken? Deze club wil jongeren weer aan kaarttafel krijgen

Vroeger speelde bijna iedereen in Brabant het kaartspel rikken, van kinderen tot opa's en oma's. Nu zijn het vooral ouderen die het nog doen. De vijf vrienden van kaartclub 'Kwintet', die zelf al veertig jaar elke week rikken, willen dat veranderen. Ze organiseren het eerste wereldkampioenschap rikken in Sint-Michielsgestel om het spel weer populair te maken bij iedereen.

Elke maandagavond komen de jeugdvrienden Ad van de Laar (60), Leo Beekmans (61), Iwan, Jeroen en Henry van Esch (58, 59 en 61) samen om een potje te rikken, iets wat ze al tientallen jaren doen. Ze begonnen hun kaartclub 'Kwintet' toen hun levens drukker werden met studeren en werken. "Daardoor zagen we elkaar minder. We zeiden dat we gingen rikken. Maar het was eigenlijk een excuus om te ouwehoeren en bier te drinken", zegt Jeroen. Want rikken draait zeker niet alleen om het kaarten. "Het is een Brabants spel, dus de gezelligheid met een hapje en drankje is net zo belangrijk", vult Henry aan

"Rikken doe je niet voor even, maar de rest van je leven."

Toch is rikken tegenwoordig een kaartspel dat vooral opa’s en oma’s spelen. Dat herkent ook de 27-jarige Ivo. Hij is een van de weinige jongeren op de rikavond in Sint-Michielsgestel, waar zo’n 50 spelers aan meedoen. "Mijn ouders rikken al jaren, dus ik ben ermee opgegroeid. Maar er zijn weinig van mijn leeftijd die het doen", zegt hij. "Toch heeft me dat er niet van weerhouden om door te gaan. Het is een leuk spel en het is fijn om een avondje weg te zijn met vrienden." Hij zit samen aan tafel met zijn Casper en Barry. Als een dienblad bier op tafel komt zegt hij lachend: "En dit is reden drie om te blijven rikken." Barry (27) zegt: "Toen we ooit begonnen met het spelletje, moesten we van onze ouders een eed afleggen. Die luidt: rikken doe je niet voor even, maar de rest van je leven." Hij probeert andere vrienden enthousiast te krijgen voor het kaartspelletje, maar dat wil nog niet lukken. Hoe dat komt? "Ik denk toch dat kaarten iets is van vroeger. Maar ik vind dat wij als jonge Brabanders ons moeten inzetten om rikken weer populair te maken in onze generatie."

"Die kinderen moeten gewoon gaan kaarten."

De Brabantse vrienden proberen jongeren weer aan het rikken te krijgen. Jeroen: "Toen we hoorden dat ze op steeds meer scholen een mobieltje zouden verbieden, zeiden we tegen elkaar: 'Die kinderen moeten gewoon gaan kaarten'. Net zoals wij dat vroeger in de pauze deden." Met die gedachte zijn de vijf vrienden riklessen gaan geven op scholen en organiseren ze volgende maand het eerste Wereldkampioenschap van Nederland. "Vroeger wist iedereen hoe het spelletje werkt. Ondanks dat de de rikregels per dorp of familie kunnen verschillen. Maar dat is al lang niet meer zo", zegt Jeroen. Daarom zijn er oefenavonden in het dorp waar mensen aan kunnen deelnemen. Ook al lijken vooral ouderen nog fan van het spel, in Brabant is rikken nog steeds geliefd. "We waren bang dat we eigenlijk niet genoeg deelnemers zouden krijgen. Maar we zaten binnen no time helemaal vol", vertelt Henry. In Sint-Michielsgestel doen 180 mensen mee en online nog eens 180. "Online is minder leuk voor ons, maar misschien vinden jongeren dat juist fijn." Het wereldkampioenschap rikken is op zaterdag 6 april in Sint-Michielsgestel.