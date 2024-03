Met dit shirt viert PSV het 25e landskampioenschap

Het kampioenschap van PSV is nog niet zeker, toch zijn in Nuenen de eerste kampioensshirts van de band gerold. Dat gebeurde bij familiebedrijf TDN. Ze hebben het shirt zelf ontworpen en het staat vol met herkenbare details voor supporters.

“Frits heeft natuurlijk van die herkenbare voortanden dus die moesten er sowieso op", vertelt Paul Lakwijk, de ontwerper van het shirt. "Frits staat ook nog met een biertje in zijn hand, want ook de Brabantse gezelligheid moet naar voren komen.” Voor het 36 jaar oude bedrijf is dit het twaalfde kampioensshirt dat ze uitbrengen.

In de drukkerij wordt alles nog met de hand gedrukt. Hierdoor is de kwaliteit goed maar wordt het vooral een stuk persoonlijker vindt drukker Yordi van de Sande. “Drukken duurt zo wel langer maar we maken het echt voor de supporters. Het is voor ons totaal niet belangrijk hoeveel we gaan verkopen.”