'Richting Paasweekend gaat de temperatuur omhoog en krijgt zon meer ruimte'

Voor wie vrij is met Pasen heeft Marco Verhoef van Weerplaza goed nieuws. "Richting het Paasweekend gaat de temperatuur omhoog en krijgt de zon weer meer ruimte", vertelde hij maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

Ook deze maandag hebben we te maken met heel aardig weer. "Er staat weinig wind, een heel verschil met afgelopen weekend. Er is ook best veel ruimte voor de zon. Er zullen best wat stapelwolken ontstaan in de loop van de dag, maar ik denk niet dat het in onze provincie tot regen zal komen. Daarbij loopt de temperatuur op tot een graad of 12."

De rest van deze week verloopt volgens de weerman licht wisselvallig. "Dinsdag overdag is het waarschijnlijk nog gewoon droog. De temperatuur komt dan nog wat hoger uit: 15, misschien in het oosten van de provincie 16 graden." Daarbij laat de zon zich van tijd tot tijd zien. "In de loop van de dinsdag zien we wel wat meer wolkenvelden en in de avond neemt de kans op lichte regen toe."

Die neerslag trekt volgens Marco vooral in de nacht naar woensdag over. Woensdag overdag zal het meest droog zijn, bij een graad of 13. "Daarbij is er, net als dinsdag, wel iets meer wind. Dat gaan we wel merken."

Vanaf donderdag, als de temperatuur uitkomt op een graad of 12, begint het iets wisselvalliger te worden. Maar vrijdag wordt qua temperatuur langzaam de stijgende lijn ingezet. "Dan wordt het met 15 graden al iets zachter."