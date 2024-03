Vrachtwagenchauffeur ramt bomen naast weg, cabine aan gruzelementen

Een vrachtwagen die betonmatten vervoerde, is maandagochtend vroeg van de weg geraakt op de N65. Vervolgens raakte de truck drie bomen naast de weg. Het ongeluk gebeurde bij Helvoirt, vanuit Vught in de richting van Tilburg. De chauffeur raakte niet gewond.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur maandagochtend. Twee bomen werden zo geraakt dat ze om veiligheidsredenen moeten worden weggehaald. Dat gebeurt later maandag.

Cabine aan gruzelementen

De vrachtwagenchauffeur belandde in de buurt van de verkeerslichten bij de Boslaan in Vught met zijn vrachtwagen in de berm. Hij schampte met zijn truck een boom, maar raakte twee volgende bomen veel harder.

De cabine van de vrachtwagen is aan gruzelementen. Ook de oplegger zou volgens een 112-correspondent total loss zijn.

Weghalen zwaar beschadigde bomen

Na het ongeluk werd de rechterrijstrook van de N65 van Vught richting Tilburg afgesloten bij Helvoirt. Om zeven uur maandagavond zal een deel van de weg weer worden afgesloten om de zwaar beschadigde bomen weg te halen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.