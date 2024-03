Mitchel doodgereden door auto die veel te hard reed: taakstraf en rijverbod

Jan W. (25) uit Geldrop heeft 240 uur taakstraf gekregen voor een dodelijke aanrijding in de zomer van 2022. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. De 22-jarige Mitchel uit Geldrop botste met zijn scooter op de auto van W. en was op slag dood. De automobilist reed 100 waar 50 is toegestaan. Jan W. mag van de rechtbank ook een jaar niet rijden.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 12 op 13 juli 2022 op de Wielewaal in Geldrop. Het was rond half een toen Jan W. nog even naar een vriend ging. Op de kruising met de Linze ging het fout. Mitchel reed vol tegen de zijkant van de Volkswagen Golf van Jan. Op beelden is te zien dat de auto een stuk na het stoplicht stilstaat en de scooter op de grond ligt.

Jan reed rond de 100 kilometer per uur, zo bleek uit een analyse en een rijproef. Je mag daar 50. De stoplichten knipperden oranje en door de bosjes en een schoolhek kon Jan niet goed zien of er verkeer van links kwam. Hij reed weliswaar op een voorrangsweg, maar had, zei de officier van justitie tijdens de zitting, moeten weten dat die kruising een gevaarlijk punt is. Zeker omdat Jan in die buurt is opgegroeid.