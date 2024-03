Tien jongeren aangehouden voor rellen tijdens jaarwisseling

Tien jongeren uit Breda zijn dinsdagochtend aangehouden voor het in brand steken van auto's en het gooien van vuurwerkbommen naar de politie tijdens de afgelopen jaarwisseling in hun woonplaats. De verdachten zijn tussen de vijftien en negentien jaar en wonen allemaal in de wijk Breda-Noord, daar waar ze zich zouden hebben misdragen.

Volgens de politie hebben buurtbewoners zich 'zeer onveilig' gevoeld tijdens de oud- en nieuwnacht. De Mobiele Eenheid (ME) van de politie moest naar de wijk komen om de rust te herstellen. Deze agenten kregen zwaar vuurwerk naar zich toe gegooid. Een rechercheteam startte na de jaarwisseling een onderzoek naar wie er bij de rellen betrokken waren. Dat heeft nu geleid tot deze tien aanhoudingen. De tien worden verdacht van openlijke geweldpleging, brandstichting en vernieling. De jonge verdachten zitten vast en worden verhoord. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Getuigen die informatie of camerabeelden hebben, wordt gevraagd om contact met de politie op te nemen.