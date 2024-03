112-nieuws: meterkast in brand • hennepkwekerij ontdekt in Den Bosch

00.35

In een bedrijfspand aan de Graaf van Solmsweg in Den Bosch is gisteravond een hennepkwekerij gevonden. Het gaat om zeker vijfhonderd planten. De hennepplanten waren verdeeld over twee ruimtes. In het pand zitten meerdere bedrijven. De politie was nog enige tijd bezig met het opruimen van de planten. De politie meldde ook dat de stroom in het pand illegaal werd afgetapt.