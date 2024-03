PSV is nog geen kampioen, maar Frits heeft de schaal al op zijn lijf staan

De kampioensschaal is nog niet binnen, maar PSV-fan Frits Bovers heeft hem wel al op zijn been staan. Dat er nog acht wedstrijden gespeeld moeten worden, doet hem niks. Want Frits is er heilig van overtuigd dat zijn PSV volgende maand landskampioen is. En dus liet hij woensdagavond al de schaal op zijn lijf vereeuwigen. “Ze staan al zo lang bovenaan. Ik heb er het volste vertrouwen in”, zegt Frits.

Vol overgave gaat Frits woensdagavond op de tatoeagebank liggen. “Ze zijn nog geen kampioen, maar het gaat gewoon gebeuren. Hoppatee erop dat ding”, zegt hij overtuigd tegen tatoeëerder Danny Lodewijks. Die heeft net het ontwerp op zijn been getekend. De kampioensschaal met de jaartallen erbij, de clubstrepen en in het midden nummer 25. “Omdat ze straks 25 keer kampioen zijn geworden”, legt Frits uit. Als voorzitter van fanclub PSV Fans United is Frits een bekende onder de supporters. “PSV is mijn leven", vertelt hij. "Het is altijd mijn club geweest. Dat is vroeger ontstaan en daar ben ik dag in dag uit mee bezig. Als ze verliezen ben ik doodziek en nu is er een gevole van euforie." PSV heeft dit seizoen in de Eredivisie nog geen enkele wedstrijd verloren en stevent af op de landstitel. De club heeft nog acht wedstrijden te spelen en tien punten voorsprong op nummer twee Feyenoord. Als PSV alle wedstrijden wint, mogen de Eindhovenaren zich op 25 april kampioen noemen.

"Er zullen een heleboel 'misgunners' zijn die nu hopen dat ze geen kampioen worden."

Tattoo-artiest Danny Lodewijks is ook fan van de club en beloofde Frits een gratis tattoo als PSV kampioen zou worden. Maar wachten tot het zover is, daar heeft Frits geen zin in. “Met de kerst begon het al te kriebelen voor de tattoo”, zegt hij. “En nu is het nog spannend, een beetje risico daar hou ik wel van”, grinnikt hij. Danny laat ondertussen met uiterste precisie zijn naald over Frits’ been gaan. “Dit maakt het natuurlijk nog net wat leuker om te zetten, als PSV nog geen kampioen is”, lacht Danny. “Ik heb wel een keer een schaal gezet nadat ze kampioen werden, maar nog nooit van tevoren. Ik heb wel respect voor Frits dat hij het nu al aandurft. Hij is een diehard en gaat ervoor.”

(foto: Rochelle Moes).

Frits heeft nog aan niemand verteld dat hij de kampioensschaal op zijn been zou laten zetten, maar verwacht nu wel wat reacties. “Daar zullen ook een heleboel 'misgunners' bij zitten. Die nu hopen dat ze geen kampioen worden en ik dat ik dan met dat ding op m’n been zit", zegt Frits. "Dat is in het verleden ook bij andere fans gebeurd. Maar ik heb dit seizoen alle vertrouwen in onze jongens." En als ze geen kampioen worden? “Dan zal ik nooit vergeten dat deze in 2024 is gezet”, lacht Frits. Gaat er dan een kruis doorheen? “Nee. Dan laat ik hem gewoon staan, want we zijn al helemaal niet van de kruizen”, lacht Frits, verwijzend naar het logo van rivaal Ajax. En anders mag hij van Danny gratis terugkomen. "Dan maak ik er gewoon een biljartbal van", lacht de tatoeëerder.