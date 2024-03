112-nieuws: auto crasht na achtervolging • afdraaiend voertuig botst

14.15

Een vrachtwagen is vanmiddag vast komen te zitten onder een viaduct op de Hugo van der Goeslaan in Eindhoven. De truck is te ver omhoog geschoten en zit met de cabine klem onder de brug. Hoe en waarom dat is gebeurd, is onbekend. De chauffeur moest uit de cabine worden bevrijd. Hij is door de ambulance meegenomen. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat.

Lees hier meer over de truck en hoe die vast kwam te zitten