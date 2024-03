112-nieuws: drie auto's botsen op elkaar • 17-jarige rijdt veel te hard

20.18

Op de Meerenakkerweg in Eindhoven is gisteravond een automobilist op een geparkeerde auto gereden. De bestuurder verloor de macht over het stuur en botste tegen de achterkant van de auto. De bijrijder van de auto raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

De politie heeft de auto in beslag genomen. De geparkeerde auto werd door de klap tegen een gebouw gedrukt. Het pand raakte bij de botsing beschadigd, maar er is volgens de brandweer geen instortingsgevaar. De bestuurder had volgens de politie teveel gedronken en is aangehouden.